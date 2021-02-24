В минус двадцать без горячей воды. Уже неделю жильцы 24 дома по улице Сурикова набирают из-под крана ледяную воду и кипят ее в кастрюлях. Сначала они предположили, что отключение возникло из-за

В минус двадцать без горячей воды. Уже неделю жильцы 24 дома по улице Сурикова набирают из-под крана ледяную воду и кипят ее в кастрюлях. Сначала они предположили, что отключение возникло из-за коммунальной аварии. Решили подождать, но горячее водоснабжение так и не появилось, рассказала жительница Александра Соколова. Житель: Холодная вода идет, а горячей нет уже неделю.