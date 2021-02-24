Она нанесла мужчине более 50 ударов ножом.

В Гороховце суд за убийство знакомого приговорил 43-летнюю женщину к семи годам и одному месяцу колонии.В начале июля 2020 года местная жительница, находясь дома на улице Лермонтова, вместе со знакомым распивала спиртное.По классике жанра произошла ссора и мужчина ударил хозяйку ножом в бедро. Пострадавшая отобрала у обидчика холодное оружие и нанесла ему более 50 ударов. В результате собутыльник скончался на месте происшествия.В суде обвиняемая раскаялась и признала свою вину. Теперь её этапируют в исправительную колонию общего режима.