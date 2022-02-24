В 21:51 23 февраля 2022 года в ГУ МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре в...

В 21:51 23 февраля 2022 года в ГУ МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме в Киржаче на улице Фрунзе, д. 9.Как сообщает пресс-служба МЧС по Владимирской области, пожарно-спасательные подразделения выехали на место незамедлительно. На момент прибытия подразделений наблюдался дым из-под кровли. Была угроза распространения пожара на весь дом. Пожарные не допустили распространения огня и ликвидировали пожар на площади 5 кв. м. Погибших и пострадавших нет. К ликвидации пожара привлекалось 2 единицы техники, 6 человек личного состава. Дознаватель МЧС России устанавливает причину пожара.Фото: https://33.mchs.gov.ru/