В Муроме женщине грозит до двух лет тюрьмы за мошенничество в сфере кредитования. В МО МВД России...

В Муроме женщине грозит до двух лет тюрьмы за мошенничество в сфере кредитования.В МО МВД России «Муромский» обратились местные жительницы, сообщившие, что финансово-кредитные организации требуют внести долг по кредитам. При этом кредиты заявительницы не оформляли.Сотрудники уголовного розыска провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в результате которых установили, что ранее потерпевшие передавали копии своих документов 29-летней местной жительнице.Женщина была задержана.Как сообщает пресс-служба УМВД по Владимирской области, фигурантка, используя копии документов граждан, оформляла на их имя кредиты и полученными средствами распоряжалась по своему усмотрению. Общая сумма причиненного потерпевшим ущерба превысила 43 000 рублей. Отделом дознания МО МВД России «Муромский» в отношении преступницы возбуждены уголовные дела по признакам мошенничества в сфере кредитования.Санкцией указанной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.Фото: https://pixabay.com/ru/