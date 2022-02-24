Акцию приурочили к Дню защитника Отечества.

Врио губернатора Александр Авдеев в сопровождении сенатора Ольги Хохловой, депутатов и своего заместителя Дмитрия Лызлова возложил цветы к Вечному огню на площади Победы. Акцию приурочили к Дню защитника Отечества.«К счастью, большинство людей моего поколения и наши дети не знают, что значит защищать Родину и свой народ с оружием в руках. Только по рассказам ветеранов, книгам и фильмам, учебникам истории. Мы привыкли, что над нами мирное небо. И пусть так будет всегда! Спасибо всем, кто сейчас охраняет покой наших людей!», - написал глава региона в соцсетях 23 февраля.Участники памятной церемонии возложили цветы и венки, а также почтили память павших минутой молчания.