Утром 24 февраля со стороны позиций украинской армии был обстрелян российский пограничный пункт Теткино, расположенный на территории Курской области, передает . Об инциденте сообщили в ФСБ. ..

Утром 24 февраля со стороны позиций украинской армии был обстрелян российский пограничный пункт Теткино, расположенный на территории Курской области, передает . Об инциденте сообщили в ФСБ. В результате атаки никто не пострадал. Ответным огнем огневая позиция противника была подвалена.