Президент США принял жесткое решение. Джо Байден высказался о полном прекращении сотрудничества с нашей страной.
<a href="https://33live.ru/novosti/24-02-2022-bajden-zayavil-o-razryve-otnoshenij-s-rossiej.html" target="_blank">Байден заявил о разрыве отношений с Россией</a> - Президент США принял жесткое решение. Джо Байден высказался о полном прекращении сотрудничества с нашей страной.
[url=https://33live.ru/novosti/24-02-2022-bajden-zayavil-o-razryve-otnoshenij-s-rossiej.html]Байден заявил о разрыве отношений с Россией[/url] - Президент США принял жесткое решение. Джо Байден высказался о полном прекращении сотрудничества с нашей страной.