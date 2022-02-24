ВТБ совместно с Международной ассоциацией воздушного транспорта (ИАТА) начали тестирование первой специализированной карты ИАТА EasyPay, используемой для взаиморасчетов между турагентствами ..

ВТБ совместно с Международной ассоциацией воздушного транспорта (ИАТА) начали тестирование первой специализированной карты ИАТА EasyPay, используемой для взаиморасчетов между турагентствами и авиакомпаниями за проданные билеты. Теперь проведение платежей для всех участников процесса покупки авиабилетов станет еще более эффективным.Новое платежное решение – это расчетный сервис для турагентств, обеспечивающий онлайн проведение платежей по оплате/возврату средств за авиабилеты. Главное преимущество использования карты ИАТА EasyPay – минимизация расходов при расчетах с авиакомпаниями за счет более низкой комиссии за эквайринг. Также держатели карт смогут проводить безопасные и быстрые взаиморасчёты по агентским продажам авиабилетов и увеличить их объем благодаря интересу авиакомпаний к более выгодному средству проведения платежей. Первыми данное решение протестировали ПАО «Аэрофлот» и агентство «Мавинс».Карта, эмитируемая на базе национальной платёжной системы «Мир» (АО «Национальная система платежных карт» (НСПК)), предназначена только для проведения безналичной оплаты авиабилетов при продажах через глобальные системы бронирования. Обслуживание карты будет бесплатным. За ее выпуск, открытие счета и проведение расчетов отвечает банк ВТБ. Полномасштабный запуск проекта запланирован на второе полугодие 2022 года.«Карта ИАТА EasyPay — уникальный проект на российском рынке, который был создан по инициативе ИАТА. Это новаторское решение позволит реализовать оптимальный платежный путь для участников процесса и снизит размер финансового обеспечения туроператоров. Важно также отметить, что у авиакомпаний появится возможность сократить издержки на комиссии по эквайрингу, которые занимают третье место после расходов на топливо и самолеты. Надеемся, что после окончания тестирования все турагентства по достоинству смогут оценить данный продукт», — отмечает Александр Боциев, начальник управления продаж расчетных и пассивных продуктов департамента транзакционного бизнеса, старший вице-президент ВТБ.Региональный вице-президент ИАТА по Европе Рафаэль Шварцман подтверждает: «Одна из задач ИАТА – предоставление более качественных, быстрых и менее затратных финансовых услуг, и эта новая форма оплаты упростит процессы для агентов, предлагая упрощенную процедуру расчётов. Мы уверены, что агенты ИАТА высоко оценят данное новое платежное решение при использовании в рамках системы взаиморасчетов ИАТА».По словам директора департамента продаж авиакомпании «Аэрофлот» Ильи Александровского, авиакомпания «Аэрофлот» применяет все имеющиеся отраслевые решения в области обеспечения платежей для максимального удобства пассажиров и партнеров авиакомпании. Решение ИАТА EasyPay уже используется «Аэрофлотом» во всех странах, где ИАТА добавила этот продукт в свою линейку. Начало использования его агентами в Российской Федерации позволит авиакомпании более безопасно и быстро получать платежи от агентов за проданные авиабилеты и сократит затраты на их обработку.Справка:Международная ассоциация воздушного транспорта (ИАТА) – отраслевая ассоциация, в которую входят более 290 авиакомпаний мира, в совокупности обеспечивающих 83% воздушных перевозок.ПАО «Аэрофлот» - лидер гражданской авиации России, компания работает с 17 марта 1923 года, является сильнейшим авиационным брендом в мире, входит в тройку крупнейших перевозчиков Европы по количеству выполненных рейсов в 2020 году, среди мировых авиакомпаний «Аэрофлот» занимает 14-е место. Авиакомпания является Членом ИАТА с октября 1989 года.АО «Национальная система платежных карт» – оператор национальной платежной системы «Мир», созданной 23 июля 2014 года. 100% акций АО «НСПК» принадлежит Центральному банку Российской Федерации.