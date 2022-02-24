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<a href="https://33live.ru/novosti/24-02-2022-dezhurnaya-chast-rasskazhem-o-samyx-gromkix-proisshestviyax-vo-vladimirskoj-oblasti-za-nedelyu.html" target="_blank">Дежурная часть: расскажем о самых громких происшествиях во Владимирской области за неделю</a> - Время криминальных новостей. Впереди «Дежурная часть». Слово Артему Яковенко.