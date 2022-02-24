В Воронежской области во время совершения планового полета потерпел крушение самолет Ан-26 Вооруженных сил России. В Министерстве обороны назвали причину трагедии. В воздухе отказало ..
<a href="https://33live.ru/novosti/24-02-2022-ekipazh-pogib-pod-voronezhem-razbilsya-an-26.html" target="_blank">Экипаж погиб: под Воронежем разбился Ан-26</a> - В Воронежской области во время совершения планового полета потерпел крушение самолет Ан-26 Вооруженных сил России. В Министерстве обороны назвали причину трагедии. В воздухе отказало ..
[url=https://33live.ru/novosti/24-02-2022-ekipazh-pogib-pod-voronezhem-razbilsya-an-26.html]Экипаж погиб: под Воронежем разбился Ан-26[/url] - В Воронежской области во время совершения планового полета потерпел крушение самолет Ан-26 Вооруженных сил России. В Министерстве обороны назвали причину трагедии. В воздухе отказало ..