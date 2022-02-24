В Воронежской области во время совершения планового полета потерпел крушение самолет Ан-26 Вооруженных сил России. В Министерстве обороны назвали причину трагедии. В воздухе отказало ..

В Воронежской области во время совершения планового полета потерпел крушение самолет Ан-26 Вооруженных сил России. В Министерстве обороны назвали причину трагедии. В воздухе отказало оборудование. Экипаж разбившегося самолета погиб. На земле никаких разрушений зафиксировано не было.