Глава Европейского совета Шарль Мишель рассказал о решение лидеров стран Евросоюза ввести в отношении России дополнительные санкции. Очередная порция ограничительных мер затронет ..

Глава Европейского совета Шарль Мишель рассказал о решение лидеров стран Евросоюза ввести в отношении России дополнительные санкции. Очередная порция ограничительных мер затронет финансовый сектор, энергетику, сферу транспорта и рынок товаров двойного назначения. Европейский чиновник пообещал, что ограничения "сильно повлияют на Россию".