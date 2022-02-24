На кадры попал момент выдвижения войск Луганской народной республики в украинский город Счастье.

На кадры попал момент выдвижения войск Луганской народной республики в украинский город Счастье.Ранее официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филиппоненко сообщил, что население города было эвакуировано из-за ситуации. На видео видно, как в городе идут интенсивные бои."Давай-давай, быстро!" – слышатся команды на фоне. Раздаются выстрелы и воют снаряды.Позднее стало известно, что народная милиция ЛНР взяла под контроль поселок Станица Луганская и город Счастье, сообщил советник главы МВД республики Виталий Киселев.