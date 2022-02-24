Собирают самое необходимое и проверяют готовность к размещению прибывающих из ДНР и ЛНР. По предварительным данным, оттуда во Владимирскую область могут приехать порядка 1500 человек. В сборе

Собирают самое необходимое и проверяют готовность к размещению прибывающих из ДНР и ЛНР. По предварительным данным, оттуда во Владимирскую область могут приехать порядка 1500 человек. В сборе и передаче помощи участвуют волонтёры. В их числе и Антон Шмельков. Он уверен: людям, оказавшимся далеко от родного дома, особенно важна поддержка. Общими усилиями сделать можно очень многое.