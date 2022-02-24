Его возведут в два этапа.

Во Владимире Мэр Владимира Андрей Шохин подписал постановление о подготовке документации по планировке территории и обсудил вопрос с врио губернатора Александром Авдеевым.Как сообщает пресс-служба мэрии, глава региона поддержал инициативу местных властей.«Строительство объекта пройдёт в два этапа. Первый - возведение дороги в Загородном, которая соединит Судогодское шоссе и Лунёво. Планируемая протяженность составит 3 - 3,5 километра. Вторая стадия - смычка этого направления с площадью Фрунзе и возведение самой конструкции», - уточнили в горадминистрации.На схеме строительства желтым пунктиром помечен первый этап, синим — второй. Все объекты учтены в генплане развития областной столицы.