Москвичи активно поддерживают беженцев из Донецкой и Луганской народных республик. Горожане принесли на пункты сбора гуманитарной помощи более 23 тысяч товаров и свыше двух тонн продуктов.

Москвичи активно поддерживают беженцев из Донецкой и Луганской народных республик. Горожане принесли на пункты сбора гуманитарной помощи более 23 тысяч товаров и свыше двух тонн продуктов.В столице работают 12 пунктов сбора гуманитарной помощи. Штаб располагается в ресурсном центре "Мосволонтер" по адресу Ленинградский проспект, дом 5, строение 1. С адресами остальных 11 центров можно ознакомиться на сайте .Чаще всего москвичи приносят продукты питания, средства личной гигиены, обувь, детские товары, книги и канцелярские принадлежности. Некоторые приходят на пункты сбора помощи целыми семьями.Помочь беженцам стараются даже дети. Они приходят на пункты вместе с родителями, бабушками и дедушками.Глава Комитета общественных связей и молодежной политики Москвы Екатерина Драгунова поблагодарила жителей столицы за готовность прийти на помощь. "Особое спасибо за заботу о детях, которым сейчас так необходима поддержка. Сейчас нам очень нужны детские коляски, кроватки, ходунки, стульчики и другие детские товары", – сказала она.Штаб по сбору гуманитарной помощи работает ежедневно с 10 до 19 часов. Для уточнения информации можно позвонить по телефону кол-центра акции #Москвапомогает: +7 499 170-02-25.