Украина в будущем может не сохраниться как суверенное государство, считает политолог Тимофей Сергейцев. На месте единой страны могут возникнуть отдельные республики с другими названиями, пояснил он.

Украина в будущем может не сохраниться как суверенное государство, считает политолог Тимофей Сергейцев. На месте единой страны могут возникнуть отдельные республики с другими названиями, пояснил он."Я не уверен, что вообще останется какая-либо страна с таким названием – Украина", – заявил эксперт.По его мнению, республики, которые появятся на ее месте, не захотят называться Украиной.Политолог привел аналогии с уничтожением гитлеровского режима в Германии. "Поставлена была серьезная прививка, причем не путем наказания всей той части народа, которая была виновна, наказали только начальство, причем самую верхушку", – приводит слова Сергейцева РИА Новости.Президент Владимир Путин 25 февраля на Украине. Рано утром российские войска нанесли удары по объектам военной инфраструктуры ВСУ.Говоря о ходе операции, министр обороны Сергей Шойгу , что украинские военнослужащие уклоняются от боестолкновений и пользуются коридорами для безопасного выхода без оружия. Сопротивление оказывают лишь националисты.В Донбассе народные милиции ДНР и ЛНР начали операции по освобождению территории республик. Сообщается, что наступление ведется собственными силами без участия российских военных.Украинский лидер Владимир Зеленский объявил о разрыве дипломатических отношений с Россией. Он разрешил выдать оружие всем украинцам.На фоне резкого обострения США и Евросоюз угрожают ввести против России жесткие санкции. Президент Франции Эммануэль Макрон уточнил, что ограничения затронут экономическую, энергетическую и военную сферы.