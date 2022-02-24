На улице Егорова областного центра ликвидированы все металлические палатки, в которых торговали...

На улице Егорова областного центра ликвидированы все металлические палатки, в которых торговали местные жители. Какими были резоны? И что теперь делать людям? В ситуации разбирался Артём Яковенко.-Проблема - выкинутые люди на помойку!Сюда Галина Павловна приходит и в снег, и дождь. По словам пожилой женщины, торговля продуктами со своего огорода для неё- единственный способ подработки. Пенсии не хватает.Галина Павловна: “Муж безногий лежит - ковид. У самой зубов нет, всё. Надо идти вставлять. И на пенсию свою я жить просто не смогу. Я провела газ в прошлом году, деньги брала в кредит, деньги до сих пор не выплатила. Где я их возьму? Как жить дальше? За что нас так наказали и выбросили?”На улице Егорова ещё недавно стояли металлические палатки, в которых торговали местные продавцы. В основном- пенсионеры. Месяц назад навесы убрали, и теперь люди остались буквально под открытым небом.Николай Петров: «Условия у людей никакие сейчас. Стоять под дождем вот так вот.Никого не известили. Были заплачены налоги за месяц вперед”.Налогами Николай Иванович называет аренду, которую продавцы платят рынку. А вот что с настоящими отчислениями - непонятно. Платят тут налоги, а значит ведут торговлю законно - единицы.- Я ничего не обязана!- То есть вы не будете платить налоги?- Ещё такого закона нет!Вызывает вопросы и сертификация товара. По словам продавцов, все продукты- "свойские".- То есть у вас есть санитарная книжка?- Да! И то что я на тандеме проходила врачей. Это всё на данный момент нет. Никто не спрашивал, я не брала.Но для постоянных покупателей - это мелочи. В палатках на улице Егорова жители Восточного района приобретали продукты не один год. Говорят, проблем не возникало. Всё - свежее, вкусное, а главное, дешевле, чем в магазине.Александра: «Как удобно! Идешь - возьмешь что надо!"Татьяна: «Весь наш дом в шоке! От того, что убрали”.Марина Баранова: «Здесь домашняя атмосфера, можно поторговаться, никто тебя не обманет. И потом поймите - здесь был идеальный порядок.Здесь та атмосфера, которая должна быть между нормальными покупателями, нормальными продавцами на рынке. Зачем все это убрали, кому это всё нужно?”Резоны были, говорят в администрации города Владимира. Продавцов хотят вывести в правовое поле.Игорь Ефремов, замначальника управления по связям с общественностью и СМИ администрации города Владимира: «Подавляющее большинство продавцов не в состоянии были предъявить документы гарантирующие происхождение реализуемого товара. А в следствие- и его безопасность. Это самая главная причина. В конце дня после этих точек оставался неприбранный мусор. От этих торговых точек в бюджет города Владимира не поступало ни копейки, никаких налогов”.Иными словами - продолжать торговать на этих местах попросту незаконно. Мэрия намерена проводить рейды и штрафовать "незарегистрированных". Однако, выход есть. В администрации поясняют: люди могут уйти на спецплощадки, например рынки. Там они зарегистрируются как самозанятые, получат надлежащие сертификаты и смогут свободно, а главное - законно торговать "свойской" продукцией. Артём Яковенко, Илья Хлудов "Вести- Владимир".