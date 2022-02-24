Мэрия Владимира готовит схему благоустройства территории между железнодорожным и автобусным вокзалами.

Мэрия Владимира готовит схему благоустройства территории между железнодорожным и автобусным вокзалами. Проект заявят по линии Ростуризма. Об этом глава города Андрей Шохин рассказал на заседании горсовета, состоявшегося 22 февраля.«Наша задача - создать лицо областного центра с учётом исторического облика. Сейчас РЖД готовит проект реконструкции с обустройством общественного пространства. Парковку будем передавать им. Вокзал нуждается в модернизации», - уточнил он.Субсидию по проектированию туристского кода местные власти планируют получить уже в 2023 году.Напомним, что в конце 2021 года на одном из в обладминистрации сообщалось о создании во Владимире транспортно-пересадочного узла.«Транзитным пассажирам должно стать комфортнее. Прибыв во Владимир, они, не выходя на улицу, смогут ознакомиться с расписанием поездов и электричек, автобусов, купить билеты, дождаться пересадки», - рассказали об идее в пресс-службе Белого дома.Представители РЖД отметили, что предусмотрят залы ожидания, в том числе повышенной комфортности и для людей с детьми, а также вспомогательные помещения, медпункты и санузлы. Окончательная концепция пока не утверждена.Проектировщики предлагают несколько решений, как преобразить привокзальную площадь. Их обсудят с архитекторами. Для наглядности, делегация из Владимирской области ознакомится с уже созданным РЖД объектом на территории другого субъекта РФ.