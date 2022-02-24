Жители Незалежной в панике из-за спецоперации России на Донбассе. Многие скупают продукты питания, опасаясь дефицита.

Жители Незалежной в панике из-за спецоперации России на Донбассе. Многие скупают продукты питания, опасаясь дефицита.В украинскихсоцсетях появилось много снимков с пустыми полками в супермаркетах. По словам одной из жительниц Харькова, в магазинах – длинные очереди, в банкоматах денег нет, а часть супермаркетов и аптек в городе 24 февраля и вовсе не открылись."Этоужас, сколько людей на улице... полки в магазинах уже пустые… яв шоке просто", — высказалась другая украинка.ЖительКиева сообщил, что после начала спецоперации России на Донбассе в городе "царит паника", передает телеканал Люди не понимают, что происходит. Мужчина отметил, что в столице Украины есть вода иэлектричество, работают интернет и мобильная связь, продуктовые магазины открыты.По имеющейся информации, над Киевом звучит сирена тревоги. К выездам из города движутся множество автомобилей. Жительница Харькова Мария тоже поведала о панике в городе. По ее словам, ее земляки идут в бомбоубежища и пытаются покинуть страну.Напомним, президентРоссии Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации на Донбассе. По его словам, речи об оккупации украинской территории не идет. Украина разорвала дипломатические отношения с нашей страной. Как писали "Дни.ру", Кремль уже отреагировал на это.