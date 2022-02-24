С полуострова пришли хорошие новости. Глава Крыма Сергей Аксенов сделал важное заявление.

С полуострова пришли хорошие новости. Глава Крыма Сергей Аксенов сделал важное заявление.Политик сообщил, что водная блокада Крыма практически прекращена.Днепровскую воду в Северо-Крымский канал смогут подать после технического осмотра наносов и другого оборудования. Соответствующее решение могут принять уже 25 февраля.Этому способствовал выход российских войск к Херсону, что позволило разблокировать Северо-Крымский канал и восстановить подачу воды на полуостров. Об этом ранее рассказал официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков.Глава Крыма заявил, что российские военные контролируют узел в Новой Каховке. Он объяснил, что националистами в русле канала была создана искусственнаяпреграда из песка. Это мешало воде поступать на полуостров.Отметим, что Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма впресной воде. Но послевоссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу на полуостров былаполностью прекращена в одностороннем порядке.Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о спецоперации на Украине. Он такие решительные шаги вынужденной мерой. Пословам главы государства, другого выбора просто не было.