Владимир Путин обозначил цель спецоперации в разговоре с Александром Лукашенко.

Владимир Путин обозначил цель спецоперации в разговоре с АлександромЛукашенко.Президент республики Беларусь сообщил, что в разговоре сроссийским лидером прозвучала причина начала военной спецоперации на Донбассе. Путинсообщил, что основной целью является прекращение геноцида народа в донецкой илуганской областях.Народная милиция ДНР ранее заявила, что украинские военныецеленаправленно бьют по жилым домам. В ведомстве сообщили, что в результатеобстрела из 152-мм ствольной артиллерии в Горловке один человек погиб, пятеро ранены, обесточенводопроводный узел. Подобные действия со стороны силовиков как раз испровоцировали решение о начале спецоперации.Главы ДНР и ЛНР сами обратились к президенту Путину запомощью, после чего он выступил с обращением к россиянам. Глава государстваотметил, что "обстоятельства требуют решительныхдействий". Также он добавил, что ответственность за кровопролитие несет правящий наУкраине режим. Путин призвал военных Украины не выполнять приказы и сложитьоружие. После этого в эпицентре событий началось массовое дезертирство украинскихсиловиков.