Появилась информация о том, что президента Владимира
Зеленского могли тайно вывести с территории Украины.
Появилась информация о том, что президента Владимира
Зеленского могли тайно вывести с территории Украины.
Предположение о том, что главу государства эвакуировали высказал
автор Telegram-канала "Кстати",
сообщает . Источник опубликовал информацию о военном борте, который
вылетел в Украину из Турции в 3 часа утра 24 февраля. Автор канала полагает,
что этот борт мог быть направлен с целью тайно вывести президента. Никакой официальной
информации о бегстве Зеленского нет.
Ранее такой сценарий лидеру , они посоветовали
Зеленскому уехать в Львов ради его безопасности. Первоначальный источник
информации неизвестен, но о предложении сообщили телеканалы
ABC и NBC. Стоит отметить, что президент Украины ждал иной поддержки от
Запада. Он просил предоставления Украине статуса ядерной державы, а
получил руководство к действиям.
Напомним, 21 февраля президент России Владимир Путин признал
независимость Донецкой и Луганской народных республик. В ответ на такой шаг некоторые
западные страны стали вводить санкции. Лидеры ДНР и ЛНР обратились к России за
помощью в урегулировании ситуации с Вооруженными силами Украины. Позже Путин .
Ранее Владимир Зеленский обратился к нации в связи с признанием
Россией суверенитета ЛНР и ДНР.