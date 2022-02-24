Появилась информация о том, что президента Владимира Зеленского могли тайно вывести с территории Украины.

Появилась информация о том, что президента ВладимираЗеленского могли тайно вывести с территории Украины.Предположение о том, что главу государства эвакуировали высказалавтор Telegram-канала "Кстати",сообщает . Источник опубликовал информацию о военном борте, которыйвылетел в Украину из Турции в 3 часа утра 24 февраля. Автор канала полагает,что этот борт мог быть направлен с целью тайно вывести президента. Никакой официальнойинформации о бегстве Зеленского нет.Ранее такой сценарий лидеру , они посоветовалиЗеленскому уехать в Львов ради его безопасности. Первоначальный источникинформации неизвестен, но о предложении сообщили телеканалыABC и NBC. Стоит отметить, что президент Украины ждал иной поддержки отЗапада. Он просил предоставления Украине статуса ядерной державы, аполучил руководство к действиям.Напомним, 21 февраля президент России Владимир Путин призналнезависимость Донецкой и Луганской народных республик. В ответ на такой шаг некоторыезападные страны стали вводить санкции. Лидеры ДНР и ЛНР обратились к России запомощью в урегулировании ситуации с Вооруженными силами Украины. Позже Путин .Ранее Владимир Зеленский обратился к нации в связи с признаниемРоссией суверенитета ЛНР и ДНР.