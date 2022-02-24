Обзор ближайших спортивных событий 33 региона.
Сегодня в Коврове стартует Первенство ЦФО по дзюдо...
Обзор ближайших спортивных событий 33 региона.
Сегодня в Коврове стартует Первенство ЦФО по дзюдо среди юношей и девушек до 15 лет. Итоги подведут в понедельник.
Завтра в Гусь-Хрустальном соберутся рыбаки - начнется Первенство России в ловле на мормышку со льда. Участники - юноши 14-18 лет.
Также 25 февраля во Владимире пройдет открытие Первенства области по практической стрельбе - пистолет пневматический.
Выбирайте состязания по душе и болейте за наших!