«Ростелеком» в рамках собственного инвестиционного проекта завершил строительство...

«Ростелеком» в рамках собственного инвестиционного проекта завершил строительство волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) в 11 населенных пунктах Камешковского, Гороховецкого и Вязниковского районов Владимирской области. Услуги связи по технологии GPON1 («оптика в дом») стали доступны жителям еще 2,5 тысяч домохозяйств региона. Для этого с начала года цифровой провайдер проложил более 10 километров ВОЛС. Всего за 2020-2021 годы «Ростелеком» обеспечил оптикой свыше 30 тысяч домохозяйств в 68 населенных пунктах области.Павел Шатохин, директор филиала ПАО «Ростелеком» во Владимирской и Ивановской областях:«В декабре прошлого года “Ростелеком” инициировал инвестиционный проект по строительству GPON во Владимирской области. В начале текущего года мы приступили к его реализации. Несмотря на зимнее время, стройка идет с опережением графика. Уже более семи тысяч жителей получили доступ ко множеству цифровых решений: от видеосервиса Wink до “Умного дома”. В ближайшее время начнется прокладка оптоволокна в Гусь-Хрустальном районе, где высокоскоростной интернет ждут жители семи населенных пунктов».Наталья Ильиных, жительница Гороховецкого района:«Постоянно проживаю с семьей в поселке. За последние два года резко возросла потребность в высокоскоростном доступе в Сеть, так как дети перешли на дистанционное обучение, а мы с мужем стали работать удаленно. До появления оптики приходилось пользоваться мобильным интернетом, который не отличался высокими скоростями. Регулярно все члены семьи “зависали”, но не за просмотром фильмов или онлайн-играми, а прямо во время урока или совещания. С приходом “Ростелекома" всё изменилось! Наконец-то у нас быстрый интернет! А еще мы подключили Wink: теперь в курсе всех киноновинок. Чуть позже планируем приобрести сервис “Видеонаблюдение”, чтобы дистанционно контролировать придомовую территорию».Технология GPON позволяет обеспечить скорость интернет-соединения до 1 Гбит/с. Абонентское оборудование подключается к Сети волоконно-оптическим кабелем,который заводится прямо в дом. Это обеспечивает высокую надежность и безукоризненное качество соединения. Помимо телефонии, высокоскоростного интернета и Wink, по GPON можно подключить сервисы «Умного дома». Они помогают обеспечивать безопасность жилья и контролировать территорию даже в отсутствие хозяев: датчики реагируют на движение, открытие окон и дверей, дымили затопление. В случае обнаружения подозрительной активности хозяин оперативно получит сигнал через PUSH-уведомление, SMS или по электронной почте.Подробности и условия подключения можно узнать на сайте «Ростелекома» и по телефону горячей линии 8 800 100 0 800