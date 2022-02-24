Во Владимирскую область уже прибыли 19 беженцев из Донбасса. Это женщины и дети. Они остановились у родственников и знакомых. Об этом на очередном заседании облпарламента рассказал врио
Во Владимирскую область уже прибыли 19 беженцев из Донбасса. Это женщины и дети. Они остановились у родственников и знакомых. Об этом на очередном заседании облпарламента рассказал врио первого заместителя губернатора Дмитрий Лызлов. Дмитрий Лызлов, врио первого заместителя губернатора области Одна семья сняла квартиру. Одной семье потребовалась помощь в предоставлении продуктов питания. Со всеми налажен контакт.