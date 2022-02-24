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<a href="https://33live.ru/novosti/24-02-2022-pervye-bezhency-iz-dnr-i-lnr-vo-vladimirskoj-oblasti-poka-ostanovilis-u-rodnyx-i-znakomyx.html" target="_blank">Первые беженцы из ДНР и ЛНР во Владимирской области пока остановились у родных и знакомых</a> - Во Владимирскую область уже прибыли 19 беженцев из Донбасса. Это женщины и дети. Они остановились у родственников и знакомых. Об этом на очередном заседании облпарламента рассказал врио