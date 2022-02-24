Водитель автомобиля марки «МАЗ», нарушив правила дорожного движения, совершил наезд на 83-летнего пешехода. Мужчина от полученных телесных повреждений скончался...

Оперуполномоченные уголовного розыска УВД по ЮАО и ОМВД России по району Бирюлево Западное задержали 29-летнего водителя, подозреваемого в совершении ДТП, повлекшего смерть гражданина.В полицию через службу «02» поступило сообщение о том, что на Мелитопольской улице обнаружено тело неизвестного мужчины.Установлено, что на Мелитопольской улице водитель автомобиля марки «МАЗ», нарушив правила дорожного движения, совершил наезд на 83-летнего пешехода. Мужчина от полученных телесных повреждений скончался. Водитель с места происшествия скрылся.В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили и задержали подозреваемого. Им оказался 29-летний приезжий.По данному факту следователем СЧ СУ УВД по ЮАО возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» части 4 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22