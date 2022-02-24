Политолог-американист Рафаэль Ордуханян проанализировал ситуацию и дал свой прогноз о развитии событий в ходе спецоперации на Украине.

Политолог-американист Рафаэль Ордуханян проанализировал ситуацию и дал свой прогноз о развитии событий в ходе спецоперации на Украине.Эксперт считает, что действия вооруженных сил России по денацификацииУкраины будет включать в себя несколько этапов. По его словам, сначала этопроизойдет в Донецкой и Луганской областях, а затем действия распространятсяна соседние регионы — Херсон, Харьков, Днепропетровск, Запорожье, КривойРог, вплоть до Одессы.Рафаэль Ордуханян отметил, что в интересах страны "постепенное выдавливание" оттуда нацистов. первой задачей при этом он назвал работу с местным населением. Он уверен, что украинцы готовы к тому, чтобы "выбросить" националистов сосвоей территории.В этом отношении он даже поприветствовалдействия президента Украины Владимира Зеленского, объявившего о раздаче оружия гражданскому населению. Политолог полагает, что украинский народ так быстрее свергнет националистов.Он отметил, что действия украинского лидера лишь повышают его меру ответственности за происходящее. По мнению политолога, нашей стране необходимо усилитьинформационную поддержку действий ВС России в Незалежной чтобы противостоять потоку дезинформации.Экспертисключает открытое участие стран НАТО в конфликте на Украине. Он считает, что США и их европейские партнеры сейчас увеличат санкционное давлениена Россию, которое в итоге обернется против них.