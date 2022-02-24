Официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков сообщил, как проходит спецоперация.

Официальный представитель Министерства обороны России ИгорьКонашенков сообщил, как проходит спецоперация.В сообщении говорится, что российские вооруженные силывыводят из строя военную технику и инфраструктуру Украины. Конашенков заявил,что российская сторона не использует ракетные мощности и не наносит артиллерийскиеудары по городам, сообщает . "Военнослужащие пограничной службы Украинысопротивления российским подразделениям не оказали", — добавил представитель Министерстваобороны.Конашенков также отметил, что украинские силовики покидаютпозиции и бросают вооружения. Ранее такая информация уже сообщалась, военныестали массово дезертировать. Владимир Путин в своем обращении призвалукраинских солдат сложить оружие.24 февраляпрезидент России признал независимость Донецкой и Луганской народных республик.После чего начались волнения и главы ДНР и ЛНР попросили РФ о помощи. Владимир Путиннезамедлительно объявил о начале военной спецоперации на Донбассе. Целью операциион назвал прекращение геноцида народа в донецкой и луганской областях.Ранее"Дни.ру" писали, что против России из-за ситуации на Украине.