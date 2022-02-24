Официальный представитель Министерства обороны России Игорь
Конашенков сообщил, как проходит спецоперация.
Официальный представитель Министерства обороны России Игорь
Конашенков сообщил, как проходит спецоперация.
В сообщении говорится, что российские вооруженные силы
выводят из строя военную технику и инфраструктуру Украины. Конашенков заявил,
что российская сторона не использует ракетные мощности и не наносит артиллерийские
удары по городам, сообщает . "Военнослужащие пограничной службы Украины
сопротивления российским подразделениям не оказали", — добавил представитель Министерства
обороны.
Конашенков также отметил, что украинские силовики покидают
позиции и бросают вооружения. Ранее такая информация уже сообщалась, военные
стали массово дезертировать. Владимир Путин в своем обращении призвал
украинских солдат сложить оружие.
24 февраля
президент России признал независимость Донецкой и Луганской народных республик.
После чего начались волнения и главы ДНР и ЛНР попросили РФ о помощи. Владимир Путин
незамедлительно объявил о начале военной спецоперации на Донбассе. Целью операции
он назвал прекращение геноцида народа в донецкой и луганской областях.
Ранее
"Дни.ру" писали, что против России из-за ситуации на Украине.