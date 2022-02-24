Компании Конкорд разместила на официальной странице пресс-службы сообщение о реакции на действия правительства России в ситуации с Донбассом.

Компании "Конкорд" разместила на официальной странице пресс-службы сообщение о реакции на действия правительства России в ситуации с Донбассом.В частности, компания совместно с бизнесменом Евгением Пригожиным поблагодарила Министерство обороны РФ за оказание помощи ЛНР и ДНР на фоне военной агрессии Украины."Евгений Викторович и пресс-служба компании "Конкорд" выражают восхищение и полное одобрение действий высшего руководства Российской Федерации. Да здравствует Президент Путин! Да здравствует Великая Россия! Да здравствует великий русский народ! Спасибо Министерству обороны Российской Федерации. Ура!" — в тексте сообщения.Текст заявления опубликован на русском, английском и арабском языках.