На мероприятии присутствовали сотрудники аппарата, а также городские, районные, межрайонные и спецпрокуроры.

Сегодня во Владимире коллективу областной прокуратуры представили нового прокурора Владимирской области Владислава Малкина. На мероприятии присутствовали сотрудники аппарата, а также городские, районные, межрайонные и спецпрокуроры.Перед ведомством обозначили ряд задач, в числе которых защита прав обманутых дольщиков, переселение граждан из аварийного жилья, борьба с коррупцией.Ранее Владимир Путин назначил Владислава Малкина на пост прокурора Владимирской области. Срок - 5 лет.Владислав Александрович родился 15 ноября 1978 года в городе Мары Туркменской АССР. В 2001 году окончил юридический факультет Московского нового юридического института. Занимал различные должности в органах прокуратуры. С 2020 года является прокурором Орловской области. Владислав Александрович - государственный советник юстиции III класса. При нём в регионе завели несколько громких уголовных дел о коррупции, в том числе на высокопоставленных чиновников.Ранее Владимир Путин перевёл бывшего прокурора Владимирской области Игоря Пантюшина в Башкирию. Он возглавлял ведомство более восьми лет.