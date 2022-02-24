По запросу французской стороны президент России провел телефонные переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Разговор касался событий, происходящих на Украине. Стороны ..

По запросу французской стороны президент России провел телефонные переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Разговор касался событий, происходящих на Украине. Стороны откровенно обменялись своими мнениями и обозначили свои позиции. В частности, российский лидер дал исчерпывающие пояснения своему французского коллеге о причинах спецоперации. Также Путин посвятил Макрона в обстоятельства, сопровождавшие окончательное решение о ее начале.