Костромская компания по производству мясной продукции приняла участие в работе выставки «Продэкспо-2022».

Костромская компания по производству мясных деликатесов привезла пять наград высшей пробы с крупнейшей международной выставки продуктов питания «Продэкспо-2022».Выставка работала в Москве с 7 по 11 февраля. Она считается одним из самых престижных форумов производителей продуктов и напитков в России и Восточной Европе. На этот раз она собрала представителей из 54 стран мира. Более двух тысяч компаний продемонстрировали здесь свою продукцию.Высшие награды«Мясной гурман» - постоянный участник «Продэкспо», и всегда компания привозит с выставки награды. В этот раз золотые медали получили:«Сосиски с моцареллой»;Колбаса «Домашняя» с гречей»;Колбаса «Рубленая»;Шейка «Венская»;«Буженина из мяса птицы».Постоянным покупателям эти продукты хорошо известны. А для тех, кто только открывает для себя мясные деликатесы от костромских производителей, расскажем подробней.«Сосиски с моцареллой» – эксклюзивный крафтовый продукт, который уже успел завоевать любовь и доверие покупателей. При разогреве даёт неповторимый вкус и аромат. Отличный вариант для семейного ужина.Колбаса «Домашняя» с гречей» – оригинальная новинка от компании «Мясной гурман». Изготовлена по типу «Краковской», в натуральной оболочке, с добавлением гречи. Своеобразна по текстуре и вкусу. Это надо пробовать!Колбаса «Рубленая» продаётся только в фирменных магазинах «Мясной гурман». По структуре напоминает ветчину и станет отличным дополнением к завтраку.Шейка «Венская» сырокопчёная изготовлена из свинины высшего качества с добавлением чеснока. Относительно недавно появилась на прилавках. Нарезка из мяса благородного оттенка в обрамлении ароматных специй станет украшением любого праздничного стола.«Буженина из мяса птицы» - изысканное лакомство для настоящих гурманов. Сочетание мяса грудки и бедра даёт особую сочность и нежную консистенцию. А букет ароматных специй – неповторимый аромат. Мясо томится в пищевой плёнке и за счёт особой формовки приобретает тот самый насыщенный вкус.Итоги 20-летияПрестижные награды, привезённые с «Продэкспо», в этом году имеют особое значение для компании. «Мясной гурман» в 2022 году отмечает 20-летие своей деятельности. Достижения двух десятков лет - это современное производство, 130 фирменных торговых точек и 100 тысяч покупателей в сутки, 180 видов и 900 тонн продукции в месяц.Кстати, производство находится в древнем городе Нерехта, расположенном в экологически чистой зоне на юго-западной окраине Костромской области, вдали от заводов и автомагистралей.В копилке компании больше 80 наград с всероссийских и международных выставок, включая золотые медали «Продэкспо-2022».Главные принципы производства: никаких генетически модифицированных ингредиентов – только натуральное сырьё, контроль на всех этапах производства, доставки и реализации, забота об экологии, оригинальная рецептура и всегда отменный вкус!