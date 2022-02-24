Идет по студент-стоматолог. Его останавливает проститутка и говорит: "Ну что, юноша, развлечемся?"
"Нет," - отвечает юноша, - "мне мама не разрешает, а кроме того она мне про вас все рассказывала".
"И что же она рассказывала", спрашивает проститутка.
"А то, что у вас ТАМ зубы!". Проститутка долго смеется, а потом говорит
"Ну глупенький, пошли со мной. Делать ничего не надо, платить тоже не надо, только убедишься, что никаких зубов там нет".
Студент соглашается, они приходят в ее комнатку, она раздевается, ложится на кровать, раздвигает ноги и говорит:
"Ну что глупенький, смотри, есть зубы?"
Студент нагибается, внимательно смотрит, а потом задумчиво произносит: "Да-а, зубов действительно нет, но десна в ужасном состоянии!"
еще анекдот!