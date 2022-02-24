Министр обороны Сергей Шойгу рассказал о ходе спецоперации российской армии. По его словам, украинские военнослужащие стараются уклоняться от боестолкновений и договариваются о коридорах ..

Министр обороны Сергей Шойгу рассказал о ходе спецоперации российской армии. По его словам, украинские военнослужащие стараются уклоняться от боестолкновений и договариваются о коридорах для выхода из зоны операции без вооружения. Сопротивление российской армии оказывают в основном отряды националистов, уточнил глава ведомства.Шойгу дал специальные распоряжения всем командирам подразделений с уважением относиться к украинским военнослужащим."С учетом того, что военнослужащие ВСУ, в отличие от националистов, давали присягу украинскому народу и подчинялись приказам, относиться к ним с уважением", сказал он.