Чистить улицы или платить покалеченным горожанам – что теперь выберут коммунальщики?

Нынешняя зима с её частыми перепадами температур оказалась испытанием для костромичей. Куда обращаться и на какие примеры опираться, чтобы снегом и сосульками не завалило окончательно?Разбирались почти годНа днях в Костроме с управляющей компании в пользу местной жительницы взысканы расходы на лечение и моральный вред, причинённые из-за падения у подъезда дома. Костромичка оказалась в знакомой для многих ситуации: на крыльце – гололёд, вокруг – тоже. Миновать опасность не получилось, женщина упала. Полученная травма была очень серьёзной – перелом плечевой кости левой руки со смещением.Несмотря на то, что история случилась в один из мартовских дней год назад, всё это время продолжались разбирательства. По данным прокуратуры Костромской области, телесные повреждения квалифицированы медицинскими экспертами как тяжкий вред здоровью. При-чинённый в результате падения ущерб местная жительница просила взыскать с управляющей компании дома. Но коммунальщики не торопились признавать проколы в своей работе.Суд Костромы, оценив представленные по делу доказательства, пришёл к выводу, что травма получена всё-таки по вине УК, которая не исполнила обязанности по своевременной уборке придомовой территории от снега и наледи. С ответчика в пользу костромички были взысканы моральный вред, расходы на лечение, убытки, а также штраф. В общей сложности набежало 478 тысяч рублей.Наверное, теперь этот управдом станет тщательнее чистить тротуары.А в посёлке Вохма уборку тротуаров уже взяли на особый контроль. Здесь опять-таки в марте прошлого года ученица 3-го класса, возвращаясь вечером из спортивной секции, поскользнулась. Дело тоже закончилось переломом. У девочки повредилось левое плечо. В прокуратуре установили, что посыпка песко-соляной смесью не проводилась. Моральный вред родители пострадавшей девочки оценили в 100 тысяч рублей. Иск пока ещё рассматривается в суде.МЧС идёт на помощьТо, что подобная трагедия может повториться, говорит количество нарушений, выявляемых в ходе проверок. 16 февраля специалисты проверяли дворы, крыши домов и козырьки подъездов в Костроме. По сведениям Государственной жилищной инспекции Костромской области, из 134 домов, которые попали во внимание, нарушения обнаружены по 81 адресу.Сейчас в регионе дело дошло до того, что социальные объекты помогают расчищать сотрудники МЧС. Так, в минувшие выходные приведена в порядок крыша одного из корпусов Костромского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних. Наледь убрали с помощью лестницы и лопат. Недавно сотрудники Шарьинского пожарно-спасательного гарнизона освободили от снега и наледи кровли детского сада и медицинского колледжа.В Костроме при проблемах с уборкой от снега крыш и придомовых территорий стоит обращаться в управление муниципальных инспекций. Тем более что штрафы предусмотрены немаленькие: на жителей – до 5 тысяч рублей, на должностных лиц – до 30 тысяч, на индивидуальных предпринимателей – до 50 тысяч, на юридических лиц – до 70 тысяч рублей.Судя по практике прошлого года, повлекшей череду судебных тяжб, надежда на наступление календарной весны слабая – лёд под ногами может не исчезнуть и в марте. А значит, надо держаться подальше от свисающих сосулек и стараться не падать!СправкаЖителям Костромы жаловаться на уборку надо в свою управляющую компанию. Если там не реагируют, то в управление муниципальных инспекций администрации (Кострома, ул. Депутатская, д. 47, тел. 35-10-70).