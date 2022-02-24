Мероприятия прошли в нескольких районах области.

В разных районах Владимирской области сотрудники полиции приняли участие в мероприятиях, приуроченных к Дню защитника Отечества.В Собинке полицейские вместе с представителями администрации возложили венок к мемориалу славы, воздвигнутому в честь воинов, погибших во время Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.В Юрьев-Польском и Кольчугинском районах сотрудники подразделений по работе с личным составом встретились со школьниками, которым рассказали об особенностях несения службы в разных подразделениях, отметив, что службу в органах внутренних дел наравне с мужчинами несут и женщины, которых по праву можно назвать защитниками Отечества.Мужчин-водителей в Кольчугинском районе с праздником поздравил необычный патруль женщин-инспекторов БДД. Всем адресовали теплые слова поздравлений, вручили памятки и напомнили о важности соблюдения Правил дорожного движения.