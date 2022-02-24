При личном досмотре полицейские обнаружили у подозреваемого 93 свертка с неизвестным веществом...

«Сотрудниками УНК ГУ МВД России по г. Москве при силовой поддержке ОСН «Гром» из незаконного оборота были изъяты наркотические средства – мефедрон и гашиш», – сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по г. Москве Екатерина Гузь.Оперативникам поступила информация о том, что молодой человек 30 лет может быть причастен к распространению запрещенных веществ на территории Москвы. Полицейские установили, что подозреваемый получал крупные партии наркотиков, фасовал и распространял их путем размещения тайников-закладок.В результате оперативно-розыскных мероприятий злоумышленник был задержан около одного из домов на Куликовской улице. При личном досмотре у подозреваемого полицейские обнаружили 91 сверток в сумке и 2 свертка в карманах брюк с неизвестным веществом внутри. Исследованием установлено, что изъятое является наркотическим средством – мефедроном, общей массой около 60 граммов, и гашишем, общей массой более 70 граммов.Следствием ОМВД России по району Северное Бутово г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и частью 4 статьи 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.УНК ГУ МВД России по г. Москве