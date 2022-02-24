По предварительным данным на миграционный учет были незаконно поставлены более тысячи приезжих.

«Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве пресечена деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в нарушениях миграционного законодательства.В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что злоумышленники выдавали всем желающим необходимые для легализации в России уведомления о прибытии иностранного гражданина. При этом они заведомо знали о том, что проживать по указанному в этом документе адресу мигранты не будут.Полицейские установили личности предполагаемых организатора нелегального бизнеса и четверых его соучастников. По версии оперативников, фигуранты создали подставные юридические лица. Выступая в качестве принимающей стороны, они за денежное вознаграждение оформляли регистрацию иностранцев в помещениях по месту пребывания. По предварительным данным, таким образом на миграционный учет были незаконно поставлены более тысячи приезжих. За заполненные бланки они платили от трех до семи тысяч рублей.Полицейскими в используемых участниками группы жилых и офисных помещениях проведено 10 обысков, в ходе которых обнаружены и изъяты миграционные документы, копии паспортов иностранцев, печати юридических лиц и другие предметы, имеющие доказательственное значение для расследования.Сотрудниками отдела дознания УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 322.3 УК РФ. Подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств противоправной деятельности, продолжаются», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Скачать комментарий официального представителя МВД России Ирины ВолкСкачать видеоКомментарий официального представителя МВД России Ирины Волк