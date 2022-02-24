Владимир Путин обратился к россиянам в связи с ситуацией на Украине. Президент принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса.

Владимир Путин обратился к россиянам в связи с ситуацией на Украине. Президент принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса.Президент России Владимир Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе. Появилось соответствующее видеообращение главнокомандующего.Владимир Владимирович отметил, что главы республик обратились к России с просьбой о помощи. По словам президента, главной целью операции является защита людей. При этом Россия не имеет намерений оккупировать украинские территории, подчеркнул Путин.Владимир Владимирович выразил уверенность, что российские военнослужащие исполнят свой долг, передает . При этом исполнительная власть продемонстрирует эффективную работу.