Украинские военные отказываются выполнять приказы и в массовом порядке покидают свои позиции.

Украинские военные отказываются выполнять приказы и в массовом порядке покидают свои позиции.По всей линии разграничения между ополчением Донецкой и Луганской народных республик и Вооруженными силами Украины в Донбассе наблюдается массовое дезертирство со стороны украинских военнослужащих. Они оставляют свои позиции и отказываются выполнять приказы.Отметим, ранее к военным Украины обратился президент России Владимир Путин. Он напомнил силовикам, что те присягали на верность народу Украины, а не захватившему власть режиму. Российский лидер призвал украинских солдат расходиться по домам, подчеркнув, что в таком случае они обеспечат себе безопасность.О начале специальной военной операции на Украине Владимир Путин объявил ранним утром 24 февраля. Такой шаг оказался необходимым для того, чтобы отреагировать на просьбу Донецкой и Луганской народных республик о помощи. Ранее их территория подвергалась непрекращающимся обстрелам со стороны занятых Украиной областей.Обострение внутренних украинских противоречий, обернувшееся началом гражданской войны, произошло в Донбассе еще в 2014 году. Тогда политики, пришедшие к власти после государственного переворота в Киеве, бросили против несогласного с ними русского населения региона армию.