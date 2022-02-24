Успенский собор Княгинина монастыря Владимира ждет масштабная реставрация. Восстановление внешнего...

Успенский собор Княгинина монастыря Владимира ждет масштабная реставрация. Восстановление внешнего облика и интерьеров древней обители будет происходить при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. Выделены средства на проект. Главная задача – сохранить уникальные фрески монастыря. Подробнее - Татьяна Данилова.Объект культурного наследия России - Владимирский Успенский Княгинин монастырь был основан в 1200 году великой княгиней Марией Шварновной, супругой великого князя Всеволода Большое Гнездо. В стенах обители она и упокоилась. Позже здесь были погребены останки супруги и дочери Александра Невского, а также открыты святые мощи одного из первых прославленных на Руси святых – Авраамия Болгарского. В 15 веке обитель перенесла нашествие ордынцев, была разграблена. Расцвет монастыря пришелся на 16-17 века. Сюда поступают жалованные грамоты, дарственные как от Ивана Грозного, так и от многих русских князей. Патриархом Иосифом была построена колокольня, выстроен колодец, установлен иконостас. А ещё сюда была направлен один из лучших иконописцев страны - Марк Матвеев. Теперь этот собор - единственный в мире, который в таком большом объеме хранит уникальные фрески этого художника. Сюжетная линия посвящена Божией Матери и её богомладенцу. Сейчас во многих местах фрески покрыты копотью и отсырели.Игумения Нина (Соколюк), настоятельница Княгинина женского монастыря:- Храм – дом Божий, в котором мы пребываем с Богом. Для монахини – это центр её души, жизни. И вот эти фрески, иконы, оно запечатлевается в душе как своё, родное. Увидев, в каком состоянии сейчас фрески, душа плачет. Монастыри прежде всегда строились у водных источников. Здесь была река Лыбедь. Естественно, притоки никуда не делись, они под землей. И здесь есть влажность. Поэтому надо принять какие-то меры. Как эту влажность отсечь и храм сохранить, фрески сохранить.В Княгинином монастыре матушка Нина несет послушание уже 30 лет. Настоятельницей она была назначена 2 года назад. В советское время монастырь был закрыт, здесь находился склад зерна, а потом музей атеизма и религии. Возможно, благодаря музею, храм восстанавливался и сохранялся советскими реставраторами, в том числе известным Александром Некрасовым. Свою церковную деятельность монастырь возобновил в 1993 году, поселились сестры. И вот настало время очередной масштабной реставрации. Фрески в первую очередь необходимо очистить, восстановить утраченные элементы. Исследовательские и проектные работы здесь будут вестись весь год под контролем специалистов Минкульта.Игумения Нина (Соколюк), настоятельница Княгинина женского монастыря:- Здесь надо просмотреть и снаружи, вокруг храма всё и на расстоянии от храма. Как стоят ограды, уклон как идет земли. Шурфы надо делать. Геодезию. Все эти мероприятия будут проводиться по планированию дальнейших реставрационных работ.Реставрационные работы начнутся после создания проекта, на них деньги ещё не выделялись. На территории монастыря есть и другие проблемные объекты, входящие в архитектурный ансамбль. Памятники регионального значения. Вот этот 20-ый дом с разбитыми стеклами ещё можно привести в порядок. Если найдутся неравнодушные люди.Игумения Нина (Соколюк), настоятельница Княгинина женского монастыря:- В 20-м доме мы хотели бы сделать учебный корпус для нашей епархиальной регентской школы. Здание большое. Это очень хорошо. В нем можно и актовый зал сделать. Это хорошее здание. Но на него потребуется много средств для восстановления.