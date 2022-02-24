В Александрове 39-летнюю местную жительницу приговорили к 8 годам лишения свободы за за убийство случайного знакомого. «Ранее сообщалось, что в городе Александрове 31 августа 2021 года в

В Александрове 39-летнюю местную жительницу приговорили к 8 годам лишения свободы за за убийство случайного знакомого. «Ранее сообщалось, что в городе Александрове 31 августа 2021 года в квартире обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти. Благодаря качественно проведенным следственным действиям следователями СК России в короткие сроки раскрыто особо тяжкое преступление и задержана хозяйка квартиры, совершившая