Более 50 сотрудников полиции поочерёдно произнесли торжественную клятву.

В Центре профессиональной подготовки УМВД России по Владимирской области состоялась торжественная церемония принятия присяги слушателей.Более 50 сотрудников регионального Управления и территориальных подразделений на районном уровне, поочерёдно произнесли торжественную клятву на верность Российской Федерации и её народа.Напутственные слова слушателям адресовал начальник ЦПП полковник полиции Александр Зеленов, пожелав успешного преодоления непростого пути получения знаний и навыков, необходимых каждому сотруднику для выполнения возложенных на полицию задач.На церемонии присутствовал почётный ветеран УМВД России по Владимирской области полковник юстиции в отставке Александр Сухов. Ветеран поздравил коллег, отметив сложность и значимость выбранной ими профессии, а также необходимость самоотдачи.В заключение собравшиеся почтили минутой молчания память сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполнении служебных обязанностей.Завершилось мероприятие торжественным маршем по Аллее памяти Центра.