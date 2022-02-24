В Ковровском районе около деревни Дроздовка и между между деревнями Пестово и Сенино построят одноуровневые развязки с отогнанными левыми поворотами. Петли построят в рамках второго этапа

В Ковровском районе около деревни Дроздовка и между между деревнями Пестово и Сенино построят одноуровневые развязки с отогнанными левыми поворотами. Петли построят в рамках второго этапа капитального ремонта участка М-7 «Волга» между 222 и 244 км. «Данный отрезок характеризуется высокой интенсивностью, где в сутки проезжает порядка 20 тысяч автомобилей. Из-за левых поворотов и прямых пересечений