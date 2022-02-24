У мальчика перелом ноги.

После травмирования ребёнка сошедшим с козырька подъезда снегом возбудили уголовное дело. ЧП произошло 19 февраля в селе Красная Горбатка Селивановского района.«Прокуратура выявила факт нарушения местной управляющей организацией жилищно-коммунального законодательства, повлекший причинение вреда здоровью несовершеннолетнего», - сообщает прокуратура Владимирской области.Как стало известно, четырехлетний мальчик вышел к подъезду многоквартирного дома. В этот момент с козырька подъезда сошёл снежный вал. Мальчик упал и сломал ногу.После проверки возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).