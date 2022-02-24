Присоединение Крыма к России произошло после референдума в марте 2014 года. Некоторые знаменитости тут же отказались от выступлений на территории полуострова из-за возможных последствий, а другие заверили, что не поедут туда из-за своих политических убеждений.

Присоединение Крыма к России произошло после референдума в марте 2014 года. Некоторые знаменитости тут же отказались от выступлений на территории полуострова из-за возможных последствий, а другие заверили, что не поедут туда из-за своих политических убеждений.Лайма ВайкулеЛайма Вайкуле стала одной из тех звезд, которые отказались приезжать в Крым вскоре после того, как он вошел в состав России. В 2018 году артистка с латвийским гражданством сообщила, что ни за какие деньги, добавив, что совсем не скучает по временам Советского Союза. Некоторые коллеги поддержали решение певицы, но нашлись и те, кто обрушил на нее жесткую критику.Иосиф Пригожин заявил, что не ожидал такого заявления от аполитичной Лаймы Вайкуле, и попросил ее прекратить приезжать в Россию на заработки. А Эдгар Запашный намекнул, что певица должна быть благодарна СССР, ведь там начиналась ее карьера.Михаил ЕфремовНи для кого не секрет, что сегодня Михаил Ефремов лишен свободы передвижения и уж точно не сможет посетить Крым. Впрочем, не находясь актер в тюрьме, он все равно не поехал бы на полуостров. По крайней мере, так он заявлял несколько лет назад.Михаил Ефремов против поездок туда, где начинал как артист. Звезда сообщала, что откажется от съемок, если они будут проходить в Крыму, потому что не хочет получить запрет на въезд в Украину. После этого признания многие .Андрей МакаревичЛидер группы "Машина времени" не раз демонстрировал свое резко негативное отношение к возвращению Крыма в состав России. Певец заявлял, что не будет выступать на территории полуострова даже в том случае, если получит разрешение от украинских властей.Несколько лет назад Андрей Макаревич заявил, что России следовало купить Крым у Украины, и раскритиковал своих поклонников, обрадовавшихся присоединению полуострова. Такие высказывания негативно и популярности музыканта – на него тут же обрушился гнев россиян.ЛияАхеджаковаЛия Ахеджакова входит в число знаменитостей, которые не признают Крым в составе России. Актриса заявляла, что питает к полуострову теплые чувства, ведь там прошло ее детство, но не поддерживает присоединение территорий.Звезда сравнивала включение Крыма в состав России и, казалось, дала понять, что ноги ее там не будет. Но не тут-то было. Спустя какое-то время Ахеджакова приняла участие в съемках, которые проходили на полуострове, и похвасталась, что ей там очень хорошо.Ростислав ХаитНесколько лет назад основатель "Квартета И" заявил, что участники комического театра в Крыму. Хаит выразил свое уважения жителям полуострова и напомнил, что является гражданином Украины. В Одессе у Ростислава живут близкие родственники, поэтому он, как и многие другие знаменитости, опасается возможных проблем с въездом в страну.