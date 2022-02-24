Об этом 24 февраля сообщила начальник отдела детства и родовспоможения Департамента здравоохранения...

Об этом 24 февраля сообщила начальник отдела детства и родовспоможения Департамента здравоохранения Татьяна Сорокина на еженедельном онлайн брифинге по текущей эпидемиологической ситуации во Владимирской области. Она отметила, что в регионе за текущую неделю отмечается устойчивая тенденция к снижению уровня заболеваемости новой коронавирусной инфекции среди детского населения, информирует пресс-служба администрации Владимирской области.«В настоящее время на стационарном лечении находится 58 детей с ковидом, из них 29 – в возрасте до года. На амбулаторном лечении – более 3 тысяч детей. На пике заболеваемости в эту волну коронавируса в детских поликлиниках региона наблюдалось около 12 тысяч детей, подавляющее большинство из них перенесли болезнь в лёгкой форме», – сообщила Татьяна Викторовна.В структуре населения Владимирской области более 248 тысяч человек – это несовершеннолетние. Для них в медицинских учреждениях Владимира, Коврова, Мурома и Александрова развёрнуто 143 ковидные койки, 5 из них (на базе Областной детской клинической больницы) – с искусственной вентиляцией лёгких. Как показала практика, практически никому из заболевших детей не потребовалась аппаратная поддержка с ИВЛ.Фото: https://stock.adobe.com/ru/