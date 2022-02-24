В Муроме в районе торгового центра Кумир произошло ДТП с наездом несовершеннолетнего пешехода. Об...

В Муроме в районе торгового центра "Кумир" произошло ДТП с наездом несовершеннолетнего пешехода. Об этом сообщил инфопортал "Муром24".В 8.15 водитель автомобиля Шкода - мужчина 1993 года рождения - по пути в центр города сбил 17-летнюю девушку, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В итоге с черепно-мозговой травмой и ушибами её направили на амбулаторное лечение.Фото: https://pixabay.com/ru/