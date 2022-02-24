В Муроме несовершеннолетний ребенок получил тяжелые травмы в батутном центре. Мальчика госпитализировали в больницу с черепно-мозговой травмой. «Предварительно установлено, что 23 февраля

В Муроме несовершеннолетний ребенок получил тяжелые травмы в батутном центре. Мальчика госпитализировали в больницу с черепно-мозговой травмой. «Предварительно установлено, что 23 февраля 2022 года около 13.00 в помещении развлекательного батутного центра «Хайппарк» в г. Муроме несовершеннолетний, 2011 года рождения, получил травму», – передает пресс-служба прокуратуры Владимирской области. Подросток получил телесные повреждения в виде острой закрытой