Прокуратурой Владимирской области организована проверка по факту получения несовершеннолетним...

Прокуратурой Владимирской области организована проверка по факту получения несовершеннолетним травмы в батутном центре.23 февраля 2022 года около 13 часов дня в помещении развлекательного батутного центра «Хайппарк» в Муроме подросток 2011 года рождения получил телесные повреждения в виде острой закрытой черепно-мозговой травмы получены.Как сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области, ребенка госпитализировали в Детскую больницу о. Муром. Предварительно его состояние оценивается как тяжелое. Муромский городской прокурор Дмитрий Соколов выезжал на место происшествия.В настоящее время прокуратурой организована проверка, тщательно выясняются все обстоятельства произошедшего, проводится опрос всех заинтересованных лиц.Будет дана оценка соблюдению законодательства о безопасности предоставления развлекательных услуг населению. Результаты проверки находятся на контроле руководства прокуратуры области.Фото: https://stock.adobe.com/ru/