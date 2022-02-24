Прокуратурой Владимирской области организована проверка по факту получения несовершеннолетним...
Прокуратурой Владимирской области организована проверка по факту получения несовершеннолетним травмы в батутном центре.
23 февраля 2022 года около 13 часов дня в помещении развлекательного батутного центра «Хайппарк» в Муроме подросток 2011 года рождения получил телесные повреждения в виде острой закрытой черепно-мозговой травмы получены.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области, ребенка госпитализировали в Детскую больницу о. Муром. Предварительно его состояние оценивается как тяжелое. Муромский городской прокурор Дмитрий Соколов выезжал на место происшествия.
В настоящее время прокуратурой организована проверка, тщательно выясняются все обстоятельства произошедшего, проводится опрос всех заинтересованных лиц.
Будет дана оценка соблюдению законодательства о безопасности предоставления развлекательных услуг населению. Результаты проверки находятся на контроле руководства прокуратуры области.
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